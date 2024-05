Davide Susca: um artista italiano que se encantou pelo Ribatejo

Davide Susca, 53 anos, é um pintor de origem italiana a viver na Ereira, concelho do Cartaxo, desde 2005. Os pais emigraram na década de 60 para o Luxemburgo em busca de melhores condições de vida e foi lá que nasceu, embora nunca tenha sentido o país como seu. Licenciado em arquitectura de interiores, trabalhou a receber o salário mínimo e defende que já não compensa os portugueses emigrarem para o Luxemburgo, devido ao elevado custo de vida. Mudou-se para Portugal devido à doença da falecida esposa, de Manique do Intendente, a quem recomendaram um país solarengo. Diz que os problemas também podem ser fonte de inspiração.

“A pintura é como a vida: às vezes há um percalço, mas desse percalço pode nascer outra coisa”, afirma o artista que já expôs na Suíça, Canadá, França, Alemanha e em Agosto terá os seus quadros em exibição no Mónaco. Utiliza acrílico, plástico derretido de garrafas que encontra na praia, óleo, canetas e tintas em spray sobre materiais como telas e serapilheira, pintando também em azulejo. Um dos seus muitos quadros é inspirado na luz do famoso quadro Guernica, de Pablo Picasso, tendo feito uma ligação com a guerra na Ucrânia e os bombardeamentos em Kharkiv. “Quando fiz o quadro imaginei um artista na Ucrânia ou na Rússia a querer ‘falar’ e a não ter material. Também utilizei o plástico”, explica, referindo que “o gesto artístico não é a pintura em si, mas a criação”.

Davide Susca ficava encantado em criança ao ver as tintas e as cores no ateliê do tio. A mãe, Vincenza, também pintava e fazia teatro, mas não teve coragem de ser artista pela mentalidade do seu avô, acabando como secretária no Parlamento Europeu no Luxemburgo. Vincenza pintava à noite quando vinha do trabalho e tinha a tendência de pintar em cartões. O pai, Domenico, estava predestinado a ser padre por ser o primeiro filho da família no sul de Itália. Foi o primeiro a emigrar para o Luxemburgo, em 1963, e tornou-se electricista.

Davide Susca conta que no Luxemburgo vendeu muitos quadros porque trabalhava para os clientes e não para o que sentia. A maioria dos quadros que vendeu em Portugal foi para holandeses e ingleses porque, diz, as pessoas de cá gostam mas não querem pagar o trabalho. Enquanto a casa na Ereira ganhava forma, viveu na casa dos sogros em Manique do Intendente, no concelho de Azambuja. No primeiro ano não falava português e durante os quatro anos da construção da sua moradia não pintou. “Eles não ligavam nada à arte e fiquei com dúvidas. Deixei o Luxemburgo, onde tinha galerias, mas disse para mim próprio que era outra experiência e que a pintura não é tudo na vida”, revela, acrescentando que não podia ir para melhor sítio para conhecer Portugal: “senti-me enraizado por causa das festas, da vida no campo. Ajudava os conhecidos com a vinha e fiz a vindima”.

Neste momento está a viver com a pintora Teresa Vicente, de Fátima, que pinta nus. Conheceram-se há quatro anos e meio numa exposição em Leiria. O artista tem ainda dois irmãos, o mais velho a viver no Luxemburgo e o do meio na Hungria. No início da década de 2000 esteve em Portugal e expôs na Galeria José Tagarro, no Cartaxo. Revela que na inauguração estiveram três pessoas e ninguém do executivo, lamentando ainda que em Portugal não haja o hábito dos pais ou avós levarem as crianças ao museu e só se deparar com turistas.