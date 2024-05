Departamento de Hospedagem do Santuário de Fátima lança portal de reservas online

Ficar hospedado nas casas de retiros do Santuário de Fátima ou alugar um dos espaços destinados a eventos é agora mais fácil e rápido. O Departamento de Hospedagem do Santuário lançou na segunda-feira, 29 de Abril, o portal de reservas online “booking.fatima.pt”, através do qual é possível conhecer as várias unidades de alojamento e de eventos, e efectuar uma pré-reserva. O lançamento do projecto decorre de várias necessidades identificadas no contacto com peregrinos e visitantes.

Nos últimos anos o Departamento de Hospedagem do Santuário de Fátima tem registado uma procura crescente de peregrinos e visitantes que expressam o desejo e a necessidade de descansar, encontrar um sentido para a vida, estar em silêncio ou experimentar a simplicidade, segundo descrevem. A criação deste canal de pré-reservas oferece maior comodidade e rapidez face aos meios tradicionais. Permite o acesso às tarifas, a imagens e à descrição dos vários espaços. As Casas de Retiros de Nossa Senhora do Carmo e de Nossa Senhora das Dores destinam-se primordialmente a peregrinos. O Centro Pastoral de Paulo VI destina-se a acolher eventos de diferentes características. Recebe grupos que se reúnem em acções de formação, congressos, encontros, conferências ou retiros.