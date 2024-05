Uma centena de pessoas no Encontro de Bicicletas Antigas da Chamusca

A União das Freguesias da Chamusca e Pinheiro Grande realizou no passado dia 1 de Maio a oitava edição do Encontro de Bicicletas Antigas da Chamusca. A iniciativa contou com mais de uma centena de participantes, vindos de várias cidades do país, nomeadamente Esposende, Sintra, Cascais, entre outras. Ao longo do dia realizaram-se actuações da Universidade Sénior da Chamusca e do rancho folclórico. Os participantes, assim como a organização, almoçaram no restaurante Paragem da Ponte.