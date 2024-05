Tomar recebe este fim de semana o XXI Festival Internacional de Tunas

O Festival Internacional de Tunas está de volta à cidade de Tomar para a sua 21ª edição. Durante dois dias as ruas da cidade vão encher-se de música e animação num espírito festivo e académico. Haverá animação noturna, desfile das tunas e serenatas, e o ponto alto será o espetáculo no Cineteatro Paraíso.

O festival reconhecido internacionalmente irá contar com alguns dos melhores grupos académicos nacionais e internacionais. As tunas que estarão a concurso são: FAN-Farra Académica de Coimbra; Tuna-MUs – Tuna Médica da Universidade da Beira Interior; Tuna de Empresariales de La Universidad de Huelva (Espanha); Estudantina Universitária dos Açores. Tuna Extraconcurso: Cavaleiras de Sellium – Tuna Feminina do Instituto Politécnico de Tomar.

A festa começou na sexta-feira com animação noturna na Praça da República. Neste sábado a animação começa às 15h00 com o desfile Pasacalles e Serenatas que vai decorrer na Corredoura e Praça da República. Às 21h00 terá início o grande espetáculo no Cineteatro Paraíso onde vão atuar todos os grupos a concurso. O segundo dia de festival termina com mais animação noturna na principal praça da cidade.

O XXI Festival Internacional de Tunas é organizado pela Associação Cultural Tuna Templária do Instituto Politécnico de Tomar.