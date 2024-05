Biblioteca do Sardoal promove palestras sobre religião

“Ideias de Deus” é o tema do ciclo de conversas agendadas para os dias 8, 15, 22 e 29 de Maio na Biblioteca Municipal do Sardoal.

A Biblioteca Municipal do Sardoal recebe nos dias 8, 15, 22 e 29 de Maio o ciclo de conversas religiosas “Ideias de Deus”, organizado por José Alves Jana. Todas as conversas decorrem a partir das 16h00.

No primeiro dia, o tema é de introdução ao fenómeno religioso. Dia 15 a sessão debate-se sobre “o que faz uma religião”, sendo no dia 22 debatida a perspectiva história do cristianismo. O ciclo de conversas religiosas termina dia 29 sob o tema “as religiões no mundo global: um desafio”.