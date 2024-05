Festival Glória ao Rock com apoio do município

O município de Salvaterra de Magos aprovou um protocolo financeiro com a Associação Febre Amarela que anualmente organiza o Festival Glória ao Rock. O protocolo contempla duas verbas, uma de 9 mil euros para a organização e outra de 2.500 euros mais IVA para aluguer de um palco, na impossibilidade de o município emprestar o seu, uma vez que no mesmo fim-de-semana de 5 e 6 de Julho se realiza a Festa da Amizade na Várzea Fresca.

O presidente da câmara, Hélder Esménio, justificou os valores com o facto de o evento ser complementar à actividade do município. O MIRANTE conversou com a associação em Dezembro passado – “Três décadas da associação Febre Amarela assinaladas em documentário” – uma reportagem que pode ler na íntegra no nosso site.