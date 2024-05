Festival Literário de Alcanena regressa em Junho com programa ambicioso

O Festival Literário de Alcanena regressa de 13 a 16 de Junho com um programa ambicioso e nomes de referência. Em termos programáticos, destaca-se o ‘Programa Cujo Nome Estamos Impedidos de Dizer’ e nomes de referência da literatura e da cultura portuguesas como Sérgio Godinho, Eduardo Sá, Fernando Ribeiro, André Carrilho ou Tânia Clímaco, referiu à Lusa a vereadora Marlene Carvalho.

Com um orçamento na ordem dos 30 mil euros, estima-se a presença de mais de três mil pessoas ao longo dos dias do evento. “As duas primeiras edições permitiram-nos perceber o modo como as pessoas se relacionam com o Festival. Procurámos ser mais consistentes no planeamento e na organização, bem como rever a estratégia de comunicação, e evoluímos nas escolhas programáticas, com grandes nomes de referência da literatura, enriquecendo os encontros e as performances com nomes de outras áreas como a História, a Psicologia ou as Artes”, destacou a autarca.

Durante quatro dias, o Festival recebe encontros com escritores, sessões de contos, exposições, oficinas de ilustração, clube de leitura, laboratórios de escrita, palestras, mesas redondas, caminhadas literárias e arruadas poéticas, encontros com tiktokers, instagrammers e youtubers, jogos florais, teatro de rua, uma feira do livro, animação infantil e musical, e espaços de ’street food’. As actividades previstas decorrem em vários equipamentos e espaços municipais, nomeadamente entre o espaço da Biblioteca Municipal Dr. Carlos Nunes, o Cine-Teatro São Pedro, o Jardim da Biblioteca e o Jardim das Lagoas.