Tributo a Sebastian Bach na Igreja de São Sebastião na Zibreira

O Teatro Virgínia, no âmbito do seu projecto “Fora de Portas”, leva até à Igreja de São Sebastião, na Zibreira, um espectáculo do ciclo de música de câmara do Choral Phydellius. O tributo a Sebastian Bach, com Filipa Oliveira na flauta e João Paulo Janeiro no cravo, terá lugar no dia 12 de Maio, a partir das 17h30, com entrada gratuita.

A colaboração entre a flautista Filipa Oliveira e o cravista João Paulo Janeiro tem acontecido no âmbito de numerosos projectos musicais em Portugal e em vários países europeus, tanto na performance, em concertos e gravações com orquestra ou agrupamentos de câmara, como na concretização de projectos de formação da música antiga. Em 2015, iniciaram um projeto em duo, com o objectivo de explorar os reportórios férteis do Maneirismo e Barroco, e de contribuir para a difusão do cravo e da flauta de bisel. Assim, lançaram-se num dos mais emblemáticos repertórios para flauta e cravo que são as sonatas de Johann Sebastian Bach, num tributo à diversidade da escrita do compositor para estes instrumentos.