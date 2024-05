Cegada juntou 400 pessoas para festejar Abril na Palha Blanco

Na noite de 27 de Abril a companhia Cegada apresentou o espectáculo "Cálice do Descontentamento" na Praça de Touros Palha Blanco, em Vila Franca de Xira, juntado assim a sua valência de criação artística às celebrações oficiais promovidas pela Comissão Comemorativa dos 50 anos do 25 de Abril. Rui Dionísio, encenador do espectáculo, explica a O MIRANTE que "...a pedra de toque desta criação é proporcionar o cruzamento intergeracional de partilha de afectos e conhecimentos em torno da revolução de Abril, razão pela qual juntou o elenco de actores profissional Ana Lúcia Magalhães, Joana Pialgata e Paulo Matos, a Associação Portuguesa de Exilados Políticos, e os músicos da Orquestra de Vialonga, composta por alunos do Agrupamento de Escolas de Vialonga".

A companhia Cegada iniciou o espectáculo com um "happening" levando o público por percursos escuros debaixo das bancadas da Praça de Touros onde mergulharam numa recriação teatral da passagem a salto de uma fronteira, desempenhada pelos três actores, numa experiencia imersiva de homenagem à diáspora inspirada no exílio forçado do tempo da ditadura. Seguiu-se a orquestra, dirigida pelos professores e maestros Ana Mendes e Jorge Barroso, composta por 50 alunos do Agrupamento de Escolas de Vialonga a interpretar a música de José Mário Branco. Neste contexto artístico tiveram ainda lugar três testemunhos reais, partilhados pelos elementos da Associação de Exilados Políticos Portugueses, os mesmos que serviram de inspiração para o texto original de Ricardo Cabaça.

O espectáculo foi o culminar das celebrações dos 50 anos do 25 de Abril da companhia Cegada, residente no Teatro Estúdio Ildefonso Valério, em Alverca, que desde Fevereiro reuniu centenas de pessoas para celebrar Abril uma vez por mês, à volta de filmes, livros e música. No espaço de quatro meses, esta foi a segunda criação do colectivo artístico; recorde-se que no Dia Mundial do Teatro, dia 27 de Março, a companhia estreou "A Recusa de Bartleby", texto de Ricardo Cabaça a partir de Herman Melvile, no Teatro Estúdio Ildefonso Valério.