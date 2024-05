Feira de Magos em Salvaterra de Magos

Organizada pela Câmara de Salvaterra de Magos, Feira de Magos vai regressar de 9 a 12 de Maio com concertos, exposições, actividades taurinas e equestres, diversões, artesãos, produtores locais e regionais e gastronomia. Mariza Liz, Soraia Ramos, D.A.M.A e Nininho Vaz Maia são os destaques do cartaz musical do evento, que tem entrada gratuita. A inauguração é na Quinta-feira de Ascensão, 9 de Maio, às 16h00. O primeiro concerto, com Marisa Liz, realiza-se às 22h00.

Na sexta-feira, será a vez de Soraia Ramos subir ao palco da feira para mais um concerto. Para a meia-noite está programada uma vacada no recinto da feira. Sábado, 11 de Maio, há um Curso de Iniciação à Falcoaria na Falcoaria Real de Salvaterra de Magos, organizada pela Associação Portuguesa de Falcoaria. Na mesma manhã, junto à Capela da Misericórdia, decorre a bênção de cavalos e cavaleiros que participam na tradicional romaria a cavalo dedicada a Nossa Senhora da Conceição. A iniciativa vai contar com uma actuação do Agrupamento 68 dos escuteiros de Salvaterra de Magos, sendo que a romaria só terá início depois das 11h00. À tarde, na biblioteca municipal, procede-se à inauguração da exposição e entrega de prémios e diplomas do Prémio Infante D. Luís às Artes 2024. à noite actuam os D.A.M.A e à meia-noite há mais uma vacada. Pela mesma hora começa uma noite da juventude no auditório da Capela Real, numa organização da Comissão de Festas de Salvaterra de Magos 2024.

No domingo, 12 de Maio, a Praça de Toiros de Salvaterra de Magos recebe às 18h00 a Corrida do Tomate, organizada pela Comissão de Gestão da Praça de Toiros de Salvaterra de Magos. Nininho Vaz Maia actua à noite. A Feira de Magos termina com uma sessão de fogo-de-artifício no Cais da Vala Real.