Três centenas vão desfilar no Desfile do Traje Ribatejano na Golegã

Campinos com o boi da guia, amazonas e cavaleiros, carro de cavalos e três centenas de pessoas trajadas à época vão integrar o segundo Desfile do Traje Ribatejano, na Golegã.

O Rancho Folclórico da Golegã, em conjunto com a junta de freguesia e o município, são os responsáveis por fazer acontecer este grande evento, marcado para as 16h00 de domingo, 12 de Maio. O início será junto à Igreja Matriz; segue pela Rua D. Afonso Henriques e termina no Largo do Arneiro com todas as explicações dos trajes representados.