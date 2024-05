Cultura avieira divulgada nas escolas do concelho de Santarém

Divulgar a cultura avieira junto do público escolar é o objectivo da iniciativa “À Descoberta da Cultura Avieira”, inserida no projecto Avieiros do Tejo e que faz parte da oferta de recursos educativos 2023-24 do Município de Santarém

Divulgar a cultura avieira junto do público escolar é o objectivo da iniciativa “À Descoberta da Cultura Avieira”, inserida no projecto Avieiros do Tejo e que faz parte da oferta de recursos educativos 2023-24 do Município de Santarém, sendo promovida pela Sala de Leitura Bernardo Santareno e Escola Superior de Educação de Santarém.

O projecto tem como público-alvo as crianças que frequentam o 1.º ciclo do ensino básico, no 3.º e 4.º anos, promovendo sessões com a duração de 45 minutos durante as quais os alunos ficam a conhecer a história da cultura avieira. A primeira sessão decorreu a 16 Abril na Escola Básica de Portela das Padeiras e para a manhã de 16 de Maio está agendada nova iniciativa, desta vez na Escola Superior de Educação de Santarém.

A terceira e última sessão está marcada para dia 7 de Junho com uma visita guiada à aldeia avieira do Escaroupim, no concelho de Salvaterra de Magos. O projecto terá continuidade no próximo ano lectivo, dando assim oportunidade de outros alunos de conhecerem melhor a cultura avieira.