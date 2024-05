Projecto Pouca Pena sobe ao palco do Centro Cultural do Cartaxo

O Projecto Pouca Pena vai tocar acompanhado da Banda Filarmónica de Vale da Pinta com os arranjos do maestro Carlos Gonçalves. Os grupos esperam casa cheia no sábado, 11 de Maio, no Centro Cultural do Cartaxo, às 21h30. “Há tanta gente que escreve sobre Lisboa e Coimbra, por que não escrever sobre Vila Chã de Ourique?”, disse o compositor João Morgado Ribeiro em entrevista a O MIRANTE em Janeiro deste ano. Os bilhetes são gratuitos e podem ser levantados na bilheteira do Centro Cultural do Cartaxo.

“O Projecto Pouca Pena procura exteriorizar a nostalgia de outros tempos, memórias perdidas e relembradas com os sentimentos muito próprios de quem os sente. A temática é simples e honesta; locais, tradições, vivências de infância entretanto trocadas pelo rebuliço dos tempos modernos (..)", descreve a banda composta por João Morgado Ribeiro, de Vila Chã de Ourique, João Luís Vieira e Ricardo Martins.