Primeira edição da Mostra de Peixe do Rio na Barquinha

Vila Nova da Barquinha vai proporcionar aos munícipes e visitantes uma nova mostra gastronómica, entre 16 de Maio e 16 de Junho, com base nos produtos endógenos e na cozinha típica e tradicional. Fruto da parceria do município com os vários restaurantes do concelho, a primeira edição da "Mostra de Peixe do Rio" promete encantar os amantes da gastronomia com uma selecção excecional de pratos, cuidadosamente preparados de acordo com receitas seculares.

A primeira Mostra de Peixe do Rio é um evento que visa promover a riqueza gastronómica do concelho, destacando os sabores autênticos e frescos dos peixes provenientes dos três rios que o banham – Nabão, Zêzere e Tejo. Durante a mostra, os residentes e visitantes terão a oportunidade de explorar uma variedade de pratos, desde clássicos tradicionais a criações contemporâneas, todos elaborados com peixe do rio fresco e ingredientes locais como enguia fumada, sável frito com açorda ovas, enguias fritas com migas, molhata de enguias, torricado de carpa, lombinho de fataça com açorda de ovas, risotto de lagostins do rio, lombinho de Fataça com açafrão, fataça frita, lúcio frito e na grelha, siluro, lúcio com molho de caril, entre outros peixes fritos e grelhados.

Para além da degustação dos pratos, os visitantes terão também a oportunidade de participar em actividades complementares, como showcookings, degustações, sunset parties, jantares enogastronómicos ou visitar as muitas atrações turísticas do concelho, entre as quais os monumentos nacionais Castelo de Almourol e Igreja Matriz da Atalaia, o Centro de Interpretação Templário de Almourol ou o Parque de Escultura Contemporânea.