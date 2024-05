Tertúlia sobre a vinha e o vinho no Cartaxo

O Museu Rural e do Vinho do Concelho do Cartaxo recebe no dia 11 de Maio, às 16h00, uma tertúlia com o tema “Estórias e História sobre a Vinha e o Vinho”, acompanhada de uma prova de vinho. A tertúlia vai ter a presença do enólogo Hernâni Magalhães com formação em protecção e produção integrada da vinha, sustentabilidade, turismo, ferramentas e marketing digital e noutros temas.

Organizada pela Câmara Municipal do Cartaxo a conversa insere-se no âmbito do programa Cidade do Vinho 2024. Para o dia 15 de Junho está agendada outra tertúlia com o enólogo Sérgio Oliveira sobre “Estórias sobre o vinho do Cartaxo ao longo dos tempos” . A 21 de Dezembro há também conversa com o escanção Manuel Moreira sobre “Novas Tendências nos Vinhos”.