Joana Amendoeira canta o fado no Museu Rural e do Vinho do Cartaxo

Joana Amendoeira, fadista natural de Santarém, vai levar ao Museu Rural e do Vinho do Cartaxo um espectáculo em que interpreta fados tradicionais e canções originais. O evento realiza-se sábado, 18 de Maio, às 21h30, inserido na iniciativa “Um Copo de…”, que ao longo do ano leva a música, a canção, poesia e dança ao Museu Rural e do Vinho e ao Centro Cultural do Cartaxo. A iniciativa integra o programa de eventos Cidade do Vinho 2024. No decorrer dos espectáculos ou momentos culturais decorrem provas de vinho.