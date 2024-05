Academia Banda de Ourém vai agitar culturalmente o concelho durante um mês

Dez eventos com seis centenas de intérpretes e enfoque particular na música portuguesa integram a 18.ª edição do FESTAMBO - Festival da Academia de Música Banda de Ourém. “FESTAMBO pretende ser um festival de diversificado, quer no que diz respeito aos locais, quer no que diz respeito aos géneros que envolve”, explicou à Lusa o presidente da Academia de Música Banda de Ourém (AMBO), Fernando Marques.

Do fado à música erudita, até 10 de Junho o festival percorre várias estéticas apresentadas por formações constituídas por um total de cerca de 600 intérpretes. Entre a programação, Fernando Marques destaca um concerto “muito singular”, agendado para 8 de Junho, no Centro Pastoral Paulo VI, em Fátima, com a actuação da Orquestra Típica Portuguesa. O espectáculo a apresentar intitula-se “Retalhos da cultura das nossas gentes” e, segundo o organizador, será um momento especial do FESTAMBO, “pela circunstância de haver o contexto que junta o universo destas quatro regiões, como também por ser uma actividade que visa preservar e promover aquilo que é a nossa cultura musical portuguesa”.

O festival pretende valorizar artistas emergentes, sendo o fado um dos estilos presentes na iniciativa. Coros infantis, Jovens ao Palco e Poesia da Liberdade são outros momentos da programação, que encerra a 10 de Junho, no Convento de Cristo, em Tomar, com “Otonifonias”. Além da extensão a Tomar e dos espectáculos na sede de concelho, a programação chega a cinco freguesias de Ourém.