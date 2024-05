Alunos são os principais protagonistas da Feira Medieval de Alcanede

Alcanede regressa ao passado com a realização da Feira Medieval, dinamizada pelo Agrupamento de Escolas D. Afonso Henriques, em colaboração com a Junta de Freguesia de Alcanede e com a Câmara Municipal de Santarém. O evento realiza-se nos dias 17 e 18 de Maio. Tem início com um cortejo do Castelo de Alcanede até ao centro da vila.

Da recriação histórica fará parte, no dia 17 de Maio, a leitura da Carta de Feira concedida pelo Rei D. Afonso Henriques ao lugar de Alcanede e, no dia 18 de Maio, a recepção e o jantar ao Rei. O programa envolve dias de muita animação, música/dança, espectáculos de fogo e malabaristas, jogos tradicionais/tiro ao arco, cantigas de amigo e de amor, entre outras actividades.

Na Feira Medieval, os visitantes vão encontrar tendas com produtos artesanais, alimentos e mercadorias variadas, tais como pão, doces conventuais, licores, frutos secos, queijos, fumeiro, fritos e café, plantas e ervas aromáticas, produtos agrícolas e animais, permitindo a todos os presentes vivenciar o comércio medieval. No artesanato e ofícios ao vivo, os artesãos demonstrarão as suas habilidades em trabalhos manuais, como torneados em madeira, tecelagem, cerâmica e “scriptorium” (oficina onde os visitantes poderão experimentar a caligrafia medieval).

Vai existir também um espaço museológico, onde vão ser realizados trabalhos elaborados pelos alunos relativos à época medieval. A organização refere que o certame “pretende proporcionar aos alunos experiências significativas de aprendizagem, valorizar a cultura e o nosso património local, material e imaterial”.