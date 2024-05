Cinema em concerto no Palácio dos Desportos em Torres Novas

A Orquestra Alma Mater, os coros Choral Phydellius e Spatium Vocale e a solista Carla Frias, sob a condução do maestro João Baptista Branco, levam até ao Palácio dos Desportos o espectáculo «Cinema em Concerto» no próximo dia 18 de Maio a partir das 21h30.

Cinema em concerto traz a magia do mundo cinematográfico através de uma orquestra e coro sinfónicos ao vivo, que acompanham a projecção de filmes icónicos como Star Wars, Indiana Jones, Apocalypse Now, Parque Jurássico, Harry Potter, entre outros. Numa jornada que demonstra a influência eterna da música na sétima arte - transcendendo a simples experiência auditiva numa viagem sensorial que recria a essência do cinema no palco-, o concerto/filme conta com música de nomes consagrados como John Williams, Hans Zimmer, Ennio Morricone e diversos outros compositores das mais diversas eras e estilos.

“Nas peças as bandas sonoras não são simplesmente um acompanhamento da cena, mas expressões vivas e vibrantes desta. Este concerto é mais do que uma apresentação musical; é uma celebração da magia que acontece quando a música se encontra com o cinema, proporcionando momentos inesquecíveis que transcendem o tempo e conectam o público à essência intemporal da sétima arte”, refere a organização. O espectáculo é uma coprodução do Teatro Virgínia, Choral Phydellius e Cineclube de Torres Novas.