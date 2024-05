Dez anos de “A Escola tem talento” no Cartaxo

O Agrupamento de Escolas Marcelino Mesquita, no Cartaxo, vai para a décima edição do seu concurso “A Escola tem talento”, que incentiva os alunos a mostrarem os seus talentos escondidos nas mais diversas áreas. O evento realiza-se no Centro Cultural do Cartaxo no dia 29 de Maio, às 21h30, e este ano a receita das entradas, que custam 5 euros, reverte para a organização não governamental APOIAR - Associação Portuguesa de Apoio a África que, através do projecto KUBULA, constrói cozinhas escolares que servem refeições às crianças mais carenciadas de Moçambique.