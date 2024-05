O Parque Urbano de São Lourenço, em Abrantes, volta a receber mais uma edição do Festival das Juventudes que se realiza nos dias 9, 10 e 11 de Maio, juntamente com a Feira da Oferta Formativa onde serão divulgadas todas as oportunidades nas áreas da educação/formação profissional existentes no concelho. O programa inclui workshops, demonstrações, actividades diversas e espectáculos musicais com Karetus, Kappa Jotta, Miss Sheila, Funil&Abelhinha, Jet Lazz, Carraço, PlugIn, Jaças, J Sledge e Brix.

O Festival das Juventudes volta a dar palco à final da Chuva de Talentos, projecto das associações de pais e estudantes das Escolas Básicas e Secundárias Dr. Solano de Abreu e Dr. Manuel Fernandes que permite aos estudantes mostrarem os seus talentos nas diversas áreas.

Durante os dias do evento haverá a Feira da Oferta Formativa onde serão divulgadas as oportunidades nas áreas da educação/formação profissional existentes no concelho. O Centro de Recolha Oficial Intermunicipal de Abrantes, Constância e Sardoal (Canil/Gatil) também estará no Festival das Juventudes com a campanha “Adopte um animal de estimação”. Este ano haverá o espaço “Gaming Space”, aberto à participação de todos, onde os visitantes poderão experimentar as últimas novidades do mercado e da indústria gaming.

Atribuído pela Valnor, o Festival das Juventudes volta a receber o estatuto de EcoEvento, uma vez que cumpre com todos os critérios estipulados de forma a assegurar a adequada gestão de resíduos produzidos no recinto do evento. O festival é uma organização do município de Abrantes que envolve também as associações de estudantes.