Constância promove programa para apoiar população carenciada

No sentido de gerar uma maior proximidade entre a autarquia e a comunidade do concelho, Constância vai desenvolver o programa “Vila Poema – Proximidade, Oportunidade, Entreajuda, Missão e Apoio”. A iniciativa surge com o objectivo de proporcionar, gratuitamente, à população mais idosa e/ou desfavorecida, o acesso facilitado a um conjunto de serviços de reparações domésticas, tais como canalização, carpintaria, electricidade, entre outros, contribuindo, assim, para melhorar a qualidade de vida dos munícipes através da satisfação de algumas necessidades básicas relacionadas com o conforto e a segurança das suas habitações.

O programa tem como destinatários os habitantes, com residência permanente, no concelho, quer sejam arrendatários, proprietários, cujo rendimento mensal per capita do agregado familiar seja igual ou inferior ao Indexante de Apoios Sociais. No que respeita aos serviços prestados de forma gratuita, assumem-se como pequenos trabalhos de reparação e bricolage, que se deverão cingir ao espaço interior das habitações. Compete aos munícipes elegíveis a aquisição dos materiais necessários, sendo a mão-de-obra gratuita disponibilizada por entidades externas que venham a celebrar protocolos de cooperação com a câmara municipal. A operacionalização do programa iniciou a 7 de Maio de 2024, com a celebração do primeiro protocolo de cooperação, entre o município e a empresa H.JDP.