Bombeiros do município de Vila Franca de Xira vão ser homenageados pela autarquia no dia 19 de Maio.

Dia Municipal do Bombeiro na Castanheira do Ribatejo

O Dia Municipal do Bombeiro vai ser assinalado no próximo dia 19 de Maio na Castanheira do Ribatejo. As seis corporações de bombeiros do concelho de Vila Franca de Xira marcarão presença para testemunhar a distinção dos elementos que cumpriram 10, 20 e 30 anos de serviço.

Na ocasião será ainda apresentado um Veículo Ligeiro de Combate a Incêndios (VLCI) que ficará ao cuidado dos Bombeiros de Castanheira do Ribatejo, decorrente do apoio financeiro municipal no valor de 55 mil euros.

O programa começa às 10h30 e conta ainda com desfile apeado e motorizado dos corpos de bombeiros do concelho, acompanhado pela Fanfarra dos Bombeiros da Castanheira do Ribatejo e pela Banda de Música dos Bombeiros da Póvoa de Santa Iria.