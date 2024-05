Livro sobre Preste João apresentado em Santarém

O livro “ A história recontada de Preste João”, de José Carlos Antas, vai ser apresentado no salão nobre da Câmara Municipal de Santarém no dia 17 de Maio.

O livro “A história recontada de Preste João”, da autoria de José Carlos Antas, vai ser apresentado no salão nobre da Câmara Municipal de Santarém no dia 17 de Maio, às 17h30. Segundo nota do Centro de Investigação Joaquim Veríssimo Serrão, a apresentação da obra vai estar a cargo de David Fernandes. A antiga lenda do Preste João das Índias refere-se a um rei cristão nestoriano chamado João que se crê ter possuído um império que estaria situado na Ásia ou em África