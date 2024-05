Sabores do Toiro Bravo afirmam Coruche como um dos concelhos com mais potencial turístico

A 20ª edição do Sabores do Toiro Bravo, em Coruche, decorreu ao longo do fim-de-semana de 3 de Maio, na Praça de Touros, e juntou a população e os milhares de visitantes aos vários artesãos e produtores locais. O MIRANTE esteve presente na inauguração do certame que contou com o executivo municipal e com o vice-presidente da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, Pedro Beato. A animação da cerimónia inaugural deu-se ao ritmo do fandango do Rancho Folclórico de Vila Nova de Erra e do grupo argentino Pampa Compañia.

Pedro Beato, que confessou ter orgulho em ser ribatejano, referiu que o certame é um evento importante para a região, uma vez que “realça, enaltece e valoriza aquilo que são as nossas tradições, a nossa identidade, e que se mostra como âncora para que a visitação se promova e valorize o turismo”. O vice-presidente da Entidade Regional de Turismo, além de enaltecer o concelho como potencial turístico pelo seu território vasto e de produto expansivo, mostrou o seu agrado e apoio para dar seguimento à construção de um hotel na região. O desafio não deixou indiferente Francisco Oliveira, presidente da Câmara Municipal de Coruche, que também enalteceu a capacidade turística do território coruchense.

O presidente do executivo municipal, no seu discurso de inauguração, não tem dúvidas que os Sabores do Toiro Bravo são uma das grandes iniciativas que marca o calendário anual do concelho e que demonstra que Coruche é uma referência em termos de património natural, gastronómico e cultural. “São 20 anos a promover, quer localmente quer para fora do concelho, tudo o que são produtos autóctones locais, mel, vinhos, artesãos, situações ou eventos relacionados com aquilo que é a nossa identidade, a identidade de um concelho rural”, vincou.

Os Sabores do Toiro Bravo contou com cerca de duas dezenas de expositores de artesanato e produtos locais e a participação de vários restaurantes. Contou também com um programa rico e diversificado, com masterclasses culinárias, de pega e de folclore, animação taurina, animação infantil e animação musical. No sábado, para além da romaria a cavalo, decorreu o baptismo equestre e o II Concurso Morfofuncional do Cavalo de Raça Luso-Árabe.