“Bibliotecando em Tomar” é iniciativa exemplo no panorama cultural da região

A escritora angolana Ana Paula Tavares foi a homenageada na edição deste ano do “Bibliotecando em Tomar”, que decorreu a 3 e 4 de Maio na Biblioteca Municipal António Cartaxo da Fonseca. A historiadora, professora e escritora angolana recebeu o Prémio Bibliotecando 2024. José Gil, Eduardo Barroso, João de Melo ou Laborinho Lúcio foram alguns dos oradores convidados do evento deste ano, com a 14.ª edição do Bibliotecando a ser subordinada ao tema “Da hostilidade à hospitalidade: um caminho de paz”.

Durante dois dias, os participantes “partiram da premissa constante do tema do encontro para ajudar a encontrar o movimento consciente de aproximação ao outro, inscrito no conceito de hospitalidade e sintetizado na expressão de Jacques Derrida: estar ‘chez soi, chez l’autre’ (em sua casa, em casa do outro). “O Bibliotecando em Tomar oferece-se como espaço/tempo de reflexão e de construção de entendimento em viagens mediadas por ilustres oradores que ajudarão a pensar os conceitos de hostilidade e hospitalidade em diferentes áreas de saber”, refere-se na apresentação do evento.

A iniciativa começou com um painel dedicado à obra de Ana Paula Tavares, coordenado por Guilherme d’Oliveira Martins e com as participações de Carmen Tindó Secco, Tania Macêdo e da própria homenageada, a que seguiu uma conferência de José Gil. A vice-presidente da câmara, Filipa Fernandes, coordenou o painel sobre “A Ciência no Discurso da Humanidade”, com Eduardo Barroso, Pedro Simas e Sandra Barão Nobre, seguindo-se o painel sobre “Diálogo de Culturas”, com Ana Paula Tavares, João de Melo e Alice Neto de Sousa, com a coordenação a cargo de Luís Ricardo Duarte.

O “Bibliotecando em Tomar” resulta de uma parceria entre os agrupamentos de escolas Templários e Nuno de Santa Maria, o município, o Centro de Formação “Os Templários”, a Rede de Bibliotecas Escolares, o Instituto Politécnico de Tomar e o Centro Nacional de Cultura.