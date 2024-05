Coruche Celebra Dia Internacional da Família

Famílias podem participar em jogos tradicionais no dia 19 de Maio, no Jardim 25 de Abril.

O município de Coruche promete uma manhã de animação, em família, para assinalar o Dia Internacional da Família, dia 19 de Maio.

No âmbito do projecto intermunicipal MAIS Lezíria vão decorrer jogos tradicionais, a partir das 10h00, no Parque 25 de Abril, em Coruche.

Os participantes podem inscrever-se gratuitamente até 16 de Maio com o máximo de quatro pessoas. Os participantes estão cobertos pelo seguro do evento.