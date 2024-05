Valverde tem uma associação que é ponto de encontro há 49 anos

A maior e mais activa associação da aldeia de Valverde, no concelho de Santarém, comemorou 49 anos de vida e juntou a população e muitos voluntários para a realização de mais uma edição da Festa das Sopas. O MIRANTE esteve presente na iniciativa que se realizou a 28 de Abril e que foi considerada por toda a organização como mais um marco na história da associação, uma vez que juntou mais de três centenas de pessoas que provaram várias sopas, como sopa de cogumelos, canja de bacalhau ou sopa da pedra. Para Luciano Vitorino, presidente do Centro Social e Recreativo de Valverde desde 2022, ver a comunidade aderir em massa às iniciativas da associação é um motivo de orgulho e uma motivação para continuar a trabalhar em prol da população.

Luciano Vitorino, que faz parte do movimento associativo desde os seus 20 anos, refere que a direcção da associação “respira juventude”, tendo em conta que 10 dos 15 elementos têm menos de 30 anos. O professor e presidente do Conselho Geral da Escola Secundária de Rio Maior, afirma que os elementos da direcção, embora estudem ou vivam na sua maioria fora da aldeia, não perdem o interesse pela comunidade.

O Centro Social e Recreativo de Valverde está ao serviço da população desde 1945, desenvolvendo iniciativas de natureza diversa, seja cultural, recreativa ou social, com o objectivo principal de juntar as pessoas e funcionar como elemento agregador e ponto de encontro da comunidade, sublinha o dirigente. Luciano Vitorino refere algumas das principais iniciativas da associação, como o Baile da Mensagem, a Festa do Bolo Frito ou a matança do porco. A Festa da Mini-saia também é um dos pontos altos do calendário anual do Centro.

De olhos postos no futuro, está a ser criado um mural nas paredes exteriores da sede para que as gerações futuras possam ter conhecimento das profissões antigas que se praticavam na terra, dos utensílios de trabalho e das actividades com que os avós e bisavós ganhavam o dia. Luciano Vitorina refere a O MIRANTE, nas despedidas, que um dos seus grandes objectivos é construir um museu etnográfico na aldeia.