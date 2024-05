Alcobertas celebrou 25 anos de elevação a vila

Alcobertas festejou no fim de semana o 25º aniversário da elevação a vila, numa cerimónia em que foi descerrada uma placa alusiva à efeméride e onde discursaram o presidente da Junta de Freguesia de Alcobertas, Tiago Martins, e o presidente da Câmara Municipal de Rio Maior, Filipe Santana Dias. Entre as individualidades presentes estavam também a presidente da Assembleia Municipal de Rio Maior, Isaura Morais, vereadores da câmara municipal, deputados municipais e o executivo da Junta de Alcobertas, além de presidentes de outras juntas de freguesias do concelho e a presidente da Fundação do Desporto, Susana Feitor.

A seguir ao momento solene seguiu-se uma visita à edição 2024 das Tasquinhas de Alcobertas, que começou nesse sábado, 11 de Maio, e prossegue no próximo fim de semana, onde não falta a boa gastronomia e muita animação.