Coruche Fashion Cork dia 25 de Maio

Modelos locais e manequins profissionais vão desfilar com as colecções de roupas do comércio local e projectos que concorreram ao Concurso de Ideias e Criatividade 2024.

Está à porta mais uma edição do Coruche Fashion Cork, evento que alia o melhor da moda e da cortiça.

Dia 25 de Maio vão ser apresentados na Praça d’Água, em Coruche, os projectos inscritos no Concurso de Ideias e Criatividade 2024, bem como as colecções Primavera/Verão do comércio local. O evento vai ser apresentado por Liliana Campos com participação do estilista Nuno Garcez. Estão previstas actuações da cantora Sofia Cecílio, do saxofonista Dandy Sax acompanhado ao violino e de associações locais.

Destinado a maiores de 16 anos, o casting de manequins decorre na véspera do desfile, entre as 17h00h e as 21h00h, também na Praça d’Água.

O Coruche Fashion Cork, que habitualmente se realiza no âmbito da Feira Internacional da Cortiça (FICOR), divulga os projectos e as ideias vencedoras do Concurso de Ideias e Criatividade 2024 nas subcategorias de Coordenados e Calçado, cujo prémio monetário ascende a 750 euros. O desfile conta com a participação de manequins profissionais e os modelos locais seleccionados no casting do dia anterior.