EntreTEM-Fest na Casa do Campino em Santarém

A segunda edição do evento EntreTEM-Fest vai levar muita animação, cultura e gastronomia até à Casa do Campino, em Santarém, no dia 18 de Maio. O peddy-paper entre margens que inicia às 20h00 e mais tarde o baile de forró com a associação Dançarém são as novidades desta edição. O baile com o DJ Limonada começa às 22h00 e estende-se até às 02h00 da manhã.

Antes disso, a manhã e a tarde do dia 18 de Maio vão ser preenchidas com várias actividades. Às 10h00 começam as sessões de yoga para bebés e para adultos, seguindo-se uma história encenada destinada ao público infantil. Às 11h00 começa uma oficina de grafitti, havendo espaço à mesma hora para paintball no alvo, massagens relaxantes e batismo a cavalo. Às 11h30 há uma oficina de histórias ( infantil) e também uma oficina de danças latinas. Para as 16h30 está marcada uma oficina de pintura seguida de provas de vinhos, gins e chás.