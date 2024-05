Mação organiza passeio de bicicleta para pais e filhos

A décima edição do Passeio de Bicicleta Pais e Filhos, em Mação, decorre dia 19 de Maio, com início pelas 09h00 no Largo dos combatentes. A iniciativa é organizada pelo município em parceria com a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ).

O objectivo é promover uma manhã de convívio entre pais e filhos num percurso descrito como fácil. No final do passeio, os participantes podem contar com lanche de convívio. É obrigatório o uso de capacete. As inscrições têm data limite até 17 de Maio junto da CPCJ Mação.