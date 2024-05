Dia Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual assinalado em Santarém

Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão com Deficiência Mental de Santarém organizou diversas actividades no sentido de dar maior relevância e visibilidade às pessoas com deficiência intelectual e respectivas famílias.

A APPACDM - Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão com Deficiência Mental de Santarém, presidida por Luís Amaral, organizou diversas actividades no âmbito do Dia Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual, comemorado pela primeira vez no dia 10 de Maio. Uma das iniciativas foi a mesa redonda intitulada “Ser…”, que decorreu na Escola Superior de Educação de Santarém. Ser familiar, professor, psicóloga, terapeuta, técnico/a de apoio ao emprego e autarca da pessoa com deficiência intelectual constituiu o mote para a partilha de experiências entre os vários participantes.

O presidente da Câmara de Santarém defendeu que as autarquias devem ser facilitadoras e incentivar a concretização de projectos de integração como os que a APPACDM Santarém desenvolve. “Ainda existe um longo caminho, mas através da sensibilização da sociedade e desmistificação de alguns preconceitos, procuramos promover a valorização de aptidões de jovens e adultos portadores de deficiência intelectual e potenciar a integração e o crescimento inclusivo na comunidade”, afirmou Ricardo Gonçalves, citado em nota de imprensa do município.

Para além da mesa redonda, que contou também com a participação de Renato Bento, director distrital de Segurança Social de Santarém, foram dinamizadas actividades lúdicas, terapêuticas e desportivas no Jardim da Liberdade, envolvendo a comunidade e as famílias.

A proposta para criação do Dia Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual chegou à Assmbleia da República através de uma petição da HUMANITAS – Federação Portuguesa para a Deficiência Mental, com mais de 10.200 assinaturas. A iniciativa tem como objectivo dar maior relevância e visibilidade às pessoas com deficiência intelectual e respectivas famílias, de forma a permitir uma maior mobilização e sensibilização da sociedade civil para essa temática.

FOTOS – CM Santarém