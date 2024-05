Festival da Saudade em Fátima quer levar música portuguesa a emigrantes

O Festival da Saudade, que se realiza nos dias 15 e 16 de Agosto em Fátima, quer atrair milhares de pessoas que ali se deslocam para a Peregrinação do Migrante. O programa junta artista como Tony Carreira, Mickael Carreira, Herman José, Mariza, Padre Borga ou Joana Amendoeira.

O presidente da Câmara de Ourém, Luís Albuquerque, acredita que o Festival da Saudade será mais nova opção para os emigrantes que se deslocam a Fátima nas férias de Verão. “É a possibilidade de desfrutarem diversos concertos com esta dimensão e com estes artistas envolvidos. Estão reunidas as condições para que tenhamos milhares de pessoas a assistir ao Festival da Saudade”, salientou. O festival, uma organização da Medialivre em parceria com a promotora Música no Coração e o município de Ourém, será um tributo à música e à cultura portuguesa. “O objectivo é também celebrar a portugalidade, é celebrar a partilha, os encontros e reencontros de pessoas que, durante o ano, trabalham noutros países, e que vêm a Fátima habitualmente, e que ali também se poderão encontrar”, acrescentou Luís Albuquerque.

A par da música, o Festival da Saudade quer proporcionar “uma verdadeira viagem gastronómica”, oferecendo “ampla variedade de iguarias regionais e uma exposição de produtos e artesanato locais, que reflectem a essência da tradição e hospitalidade portuguesa”, antecipa o município de Ourém. “A ideia é que este seja o primeiro de outros, de muitos outros Festivais da Saudade, que se pretendem que continuem a fazer parte, a partir de agora, todos os anos, por esta altura”, concluiu Luís Albuquerque.