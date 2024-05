Peregrinação fluvial pelo Tejo une populações ribeirinhas da região

A décima edição do Cruzeiro Religioso e Cultural do Tejo vai unir as populações ribeirinhas de Portugal e Espanha numa peregrinação fluvial que, a partir de sábado, 18 de Maio, vai percorrer o rio Tejo durante seis semanas, com várias etapas a serem realizadas na região ribatejana. “Ao longo de cerca de 325 quilómetros pelo ‘Tejo ibérico’ segue um cortejo de embarcações tradicionais engalanadas, atracando em 69 locais, onde as comunidades ribeirinhas têm preparadas festividades de recepção aos participantes, concluindo-se este trajecto fluvial em um mês e meio (18 de Maio a 30 de Junho)”, indicou a Confraria Ibérica do Tejo num comunicado.