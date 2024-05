Uma exposição sobre a beleza da região do Douro no Museu de Alpiarça

A Casa dos Patudos - Museu de Alpiarça vai inaugurar a exposição de pintura "Douro" da artista Gisela Amarílis. A inauguração terá lugar no dia 18 de Maio, pelas 16h00, na Galeria de Exposições da Casa dos Patudos. A exposição pretende proporcionar uma visão expressiva da artista sobre a região do Douro. "Uma oportunidade de descobrir o melhor da combinação de telas e sentidos que é o Douro. Obriga-nos a reflectir uma pintura que possui sem ter, que pertence sem se impor. Na serra, por entre os vales de socalcos, espreita o azul-dourado do rio (…)”, lê-se no texto de apresentação da exposição. A exposição vai estar patente até dia 30 de Junho de 2024, de terça-feira a domingo, das 10h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h00.

Gisela Amarílis nasceu em 1959 no Porto, onde vive e trabalha. Frequentou a Escola Superior de Belas-Artes do Porto entre 1982 e 1987. Foi professora de Desenho, Educação Visual, Geometria Descritiva, Arquitectura, Design de Comunicação e Teoria do Design entre 1983 e 2000. Desde 2016 tem realizado exposições individuais e colectivas sobre o Douro em galerias, museus e centros culturais em Portugal. Está representada em várias colecções particulares.