Carros clássicos desfilaram de Santarém até ao Entroncamento

O 152° encontro dos Clássicos da Liberdade decorreu a 12 de Maio e contou cerca de 60 veículos, o mais antigo do ano 1936 e o mais novo de 1991, que desfilaram de Santarém até ao Entroncamento. A iniciativa contou com a entrega de certificados de participação e também de prémios para o condutor mais clássico, o carro que percorreu mais quilómetros, e o carro mais antigo.

Duarte Gomes e Francisco Figueiredo, membros da organização, afirmam que o evento superou as expectativas e que o feedback por parte dos participantes foi excelente. O encontro dos Clássicos da Liberdade decorre, no Jardim da Liberdade em Santarém, no segundo domingo de cada mês.