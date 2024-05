Coro Polifónico de Alpiarça em concerto de aniversário na Casa dos Patudos

O concerto do 31º aniversário do coro polifónico de Alpiarça realiza-se no polo enoturístico da Casa dos Patudos este domingo, 19 de Maio.

O coro polifónico da Sociedade Filarmónica Alpiarcense 1º de Dezembro, de Alpiarça, vai comemorar o 31º aniversário no domingo, 19 de Maio, com um concerto arrojado que levará o público a viajar por países como o México, Brasil, Espanha e Portugal. O concerto realiza-se no polo enoturístico da Casa dos Patudos, às 16h00, e tem como coros convidados o Grupo Coral do Montijo, do maestro José Balegas, e o Grupo Coral do Samouco, da maestrina Ana Gato. O maestro Miguel Galhofo vai guiar o coro da casa.