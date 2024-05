Inscrições abertas para o Triatlo de Coruche

Estão abertas as inscrições para as provas do Triatlo de Coruche, que irão disputar-se dia 8 de Junho, com partida da Praia Fluvial do Sorraia e chegada ao Largo, junto à Praça de Toiros.

O secretariado abre às 7h30 para a prova do Campeonato Nacional Jovem de Clubes de Estafetas em Triatlo, com o check-in dos atletas a decorrer das 7h40 às 9h40.

A prova tem início às 10:00h e a cerimónia de entrega de prémios ocorre às 13:00h. À tarde, pelas 15:00h, abre o secretariado da prova do Campeonato Nacional de Clubes de Estafetas Mistas, com o check-in a decorrer até às 16h45. A prova inicia-se às 17:00h com a cerimónia de entrega de prémios prevista para as 19h15 e a atribuição de prémios pecuniários de até 400 euros para as oito primeiras equipas classificadas, num total de 1.310 euros em prémios.

No Campeonato Nacional de Clubes de Estafetas Mistas, a participação é exclusiva para atletas e clubes licenciados na Federação de Triatlo de Portugal, sem restrições no número de equipas a apresentar por cada clube. Já o Campeonato Nacional Jovem de Clubes de Estafetas em Triatlo disputa-se em dois agrupamentos: Agrupamento 1 (Benjamins e Infantis) e Agrupamento 2 (Iniciados e Juvenis). Cada equipa será composta por três elementos, podendo a sua constituição ser masculina, feminina ou mista, sendo que as equipas mistas se classificam como masculinas.

As inscrições devem ser efectuadas através do site da Federação de Triatlo de Portugal até às 23h59 do dia 26 de Maio.