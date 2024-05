Passeio interpretativo “À descoberta da biodiversidade na cidade de Torres Novas”

A Câmara Municipal de Torres Novas vai promover, a 25 de Maio, um passeio interpretativo na cidade para que os participantes partam à descoberta do património natural, cultural e turístico do concelho, no âmbito do Dia Internacional da Biodiversidade, que se comemora a 22 de Maio. O passeio tem início marcado para as 09h00 no Posto de Turismo de Torres Novas. A duração prevista é de 03h30, num percurso de cerca de 5 quilómetros, recomendando-se o uso de roupa e calçado confortáveis, sugerindo-se aos participantes que tragam binóculos e máquina fotográfica, água e reforço alimentar.

Esta é uma actividade adequada a todas as idades, cuja inscrição é gratuita, mas obrigatória, sendo o número de participantes limitado e a realização da actividade sujeita às condições climatéricas.