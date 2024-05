Caminhada das Cores no Cartaxo com surpresas para as crianças

A Caminhada das Cores organizada pelo Ateneu Artístico Cartaxense (AAC), do Cartaxo, vai percorrer as principais artérias da cidade no sábado, 1 de Junho, e tem paragem na Praça 15 de Dezembro, junto à câmara municipal, para degustação de vinhos da região, fandango e fado humorístico. A partida no AAC é às 15h30 e o percurso é animado por Crazy Day e Emanuel Moura. No ponto de partida, onde está instalada a meta, será feito um arraial que se estende à noite.

Num especial Dia da Criança, o kit é gratuito para crianças até aos 12 anos, assim como a inscrição, mediante inscrição do adulto. Para esta faixa etária, a animação começa bem cedo, às 10h00, com insufláveis, jogos tradicionais, pinturas faciais e demonstração de viaturas das forças de segurança. As inscrições podem ser feitas através do site do AAC ou nos pontos de venda.

O custo da caminhada para adultos é de 13 euros. Cada participante recebe um kit com i t-shirt, garrafa de água, bifana, maçã, dois sacos de pó colorido e um voucher para uma bebida à escolha. Podem ser levantados no AAC a partir de segunda-feira, 27 de Maio, das 10h30 às 12h30 e das 15h00 às 20h00. No dia da caminhada das 10h30 às 14h00.