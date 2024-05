23 mil pessoas assistiram ao concerto dos Xutos e Pontapés em Samora Correia

Concerto dos Xutos e Pontapés no Festival do Arroz Carolino ficou marcado pela passagem de um meteorito.

Cerca de 23 mil pessoas assistiram, sábado à noite, ao concerto dos Xutos e Pontapés, no Festival do Arroz Carolino das Lezírias Ribatejanas, na zona ribeirinha de Samora Correia.

Um concerto que fica na memória do público tendo em conta a passagem de um meteorito enquanto os Xutos e Pontapés tocavam o tema "O Mundo ao Contrário".

A caminhada do Arroz, que decorreu domingo de manhã, bateu recorde de participação com 3 mil caminhantes.

"Sempre a acreditar. Sempre a crescer e a tentar melhorar. Consolidamos este evento que nos representa e queremos que agrade a todos", afirmou a Câmara Municipal de Benavente, que organiza o festival.