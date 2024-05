Orquestra de Câmara Portuguesa dá concerto em Ourém

A Orquestra de Câmara Portuguesa vai protagonizar um concerto no dia 24 de Maio, no Teatro Municipal de Ourém, sendo a primeira vez que a orquestra, sediada no concelho de Oeiras, se apresenta naquele espaço. “Um concerto dos diabos” é o nome do espectáculo, que conta com a direcção e apresentação do maestro Pedro Carneiro.

“Fundada em 2007, tocar em pé tornou-se hábito e imagem de marca da Orquestra de Câmara Portuguesa, intensificando a dinâmica do som produzido nos concertos, o ímpeto e virtuosismo dos seus músicos”, divulgou a Câmara de Ourém.