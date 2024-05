Castelo de Alcanede recebe festival onde vai reinar a diversidade musical

Castelo de Alcanede na freguesia do concelho de Santarém vai ser o espaço da segunda edição do festival “Há música no Castelo”, agendado para dia 1 de Junho.

A segunda edição do festival “Há música no Castelo” está agendada para dia 1 de Junho (Dia Mundial da Criança) no Castelo de Alcanede, freguesia do concelho de Santarém. O evento de entrada gratuita começa às 18h30 e estende-se até às 02h00 e inclui concertos de vários grupos e de estilos diversos como o medieval pop, o jazz, música tradicional portuguesa e música erudita. Vão ser compostos três palcos: dois no interior do castelo e um no exterior. Além disso, vai haver no recinto uma zona para a venda de sopas, bifanas e bebidas.

Pelo palco vão passar o Quarteto Lusitanus, o duo Tomás e Pedro, Surge, o saxofonista Daniel Caetano, a banda Sacarrabos, o trio Ahkorda, o duo musical Rafa e David - Música Tradicional, assim como a Sociedade Filarmónica Alcanedense - Academia de Música. A ideia da criação do festival surgiu a partir do director artístico e músico da Sociedade Filarmónica Alcanedense, Pedro Frazão. A última edição tinha sido decorrido em Outubro de 2023.