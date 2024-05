Constância comemora o quinto centenário do nascimento de Camões

Camões em Constância é a iniciativa, promovida pelo município e por entidades do concelho, que vai decorrer entre 6 e 10 de Junho, no âmbito de mais umas Pomonas Camonianas

Constância vai assinalar os 500 anos do nascimento de Camões com a iniciativa cinco dias, cinco séculos. O programa é promovido pela Câmara de Constância e por entidades do concelho. O objectivo é aprofundar e afirmar a relação do poeta com a vila. O evento comemorativo decorre nos dias 6, 7, 8, 9 e 10 de Junho e integra mais uma edição das Pomonas Camonianas.

Entre as atracções estão exposições, o espaço “A Grande Máquina do Mundo”, conferências, patinagem, música, dança, poesia, caminhada e orientação. À seemelhança de anos anteriores, também não vão faltar a Feira de Antiguidades e Velharias, a Taberna Quinhentista e o Mercado Quinhentista onde são vendidos frutos e flores referidos por Camões na sua obra.