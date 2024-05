Silva Palmeira: um longo e rico percurso dedicado às artes

O artista plástico Silva Palmeira foi homenageado na terra natal, Santarém, no dia em que completou 90 anos de idade. O auditório da Casa do Brasil/Casa Pedro Álvares Cabral, em Santarém, foi pequeno para acolher todos os que fizeram questão de marcar presença no evento, que contou com uma palestra sobre o artista e a inauguração da exposição de pintura, ‘Silva Palmeira, 90 anos de vida e arte’. Uma mostra em exibição até 30 de Julho, no primeiro piso da Casa do Brasil.



Na ocasião, foi ainda editada uma serigrafia inédita que celebra os 90 anos do artista, lançada pelo Centro Português de Serigrafia, que assim se associou ao tributo do município de Santarém. Durante a sua longa carreira, Silva Palmeira criou mais de 1200 obras, que se encontram espalhadas por vários pontos do mundo. Na exposição na Casa do Brasil podem ser apreciados trabalhos que representam fases distintas do percurso criativo do artista plástico.



Segundo a informação disponibilizada pela Câmara de Santarém, Silva Palmeira nasceu em Santarém a 19 de Maio de 1934, cidade onde começou também a sua actividade artística como pintor, em 1948, sobretudo, na área da produção de peças de cerâmica, nomeadamente, na antiga fábrica de louças domésticas, artísticas e regionais de António Inês Ferreira, conhecida por Maritália, localizada na Senhora da Guia, em Santarém. Aí esteve como pintor entre 1948 até 1954, dedicando-se, paralelamente, à área da escultura.



Em 1957-1958, ​exibe pela primeira vez ao público o seu trabalho, numa exposição realizada em Goa, na antiga Índia portuguesa. Em 1963 realiza a sua primeira exposição individual, na sua terra natal, no Salão de Turismo de Santarém. Silva Palmeira, encontra-se representado em colecções nacionais e internacionais, nomeadamente, nos Estados Unidos da América, França, Bélgica, Itália, Suíça, Canadá, Japão, Alemanha, Holanda, Noruega, Escócia e Inglaterra.



A homenagem por parte do município de Santarém a Silva Palmeira vai ter um segundo momento no dia 15 de Junho, com a apresentação de um novo livro que servirá de complemento à exposição que está em Santarém, também com o título de ‘Silva Palmeira, 90 anos de vida e arte’.