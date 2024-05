Centro Social e Paroquial da Freguesia de Atouguia tem nova viatura

Foi apesentada e benzida a nova viatura ao serviço do Centro Social e Paroquial da Freguesia de Atouguia. O acto surge no seguimento da assinatura de um protocolo de cooperação que pretende financiar os encargos decorrentes da aquisição de uma viatura eléctrica para utilização nos serviços prestados pelo Centro Social e Paroquial, num montante superior a 21 mil euros, correspondente a 50% do valor não comparticipado.

O presidente da Câmara Municipal de Ourém, Luís Miguel Albuquerque, felicitou a instituição pela aquisição da viatura, fazendo votos de que esta seja útil à IPSS e possa melhorar a qualidade do serviço prestado. Destacou ainda a preocupação do município com a área Social, indicando os dois programas de apoio à aquisição que já contemplaram a aquisição de aproximadamente 40 viaturas para reforçar a assistência social do concelho. Ainda na sua intervenção, o presidente da câmara assegurou o apoio do município nos projectos futuros do Centro Social e Paroquial da Freguesia de Atouguia, nomeadamente a ampliação e requalificação da ERPI e o projecto de ampliação da creche.

O Centro Social e Paroquial de Atouguia é uma Instituição Particular de Solidariedade Social, criada em 23 de Janeiro de 1980, que, ao longo dos últimos anos, tem desenvolvido uma série de actividades e de respostas socais dirigidas à terceira idade e infância.