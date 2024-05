Teatro Sá da Bandeira em Santarém estreia peça sobre incêndios florestais

A encenadora croata Vedrana Klepica estreou no sábado, 25 de Maio, no Teatro Sá da Bandeira, em Santarém, um espectáculo inspirado nos incêndios florestais em Portugal, convidando o espectador a reflectir sobre solidão, alienação e a importância de se trabalhar em comunidade. O espectáculo, intitulado “Coisas Que Ardem Facilmente”, resulta de um trabalho de investigação realizado pela encenadora em Santarém que, ao longo de um mês, contactou pessoas que lidam com a realidade e as implicações dos fogos florestais, desde jornalistas e organizações de prevenção de incêndios, a arquitectos envolvidos nos projectos de reconstrução de Pedrógão Grande.

Em conversa com a Lusa, a encenadora disse que as pessoas que vivem em zonas mais isoladas e rurais “ainda não encontraram uma forma eficaz de comunicar com as autoridades”, assim a peça reflecte também sobre a solidão dessas pessoas face ao poder político, aos centros de decisão, sobretudo no contexto das alterações climáticas. A peça é descrita como uma “distopia contemplativa sobre perda e fogo” e a narrativa convida o espectador a reflectir sobre as diferentes dimensões sociais, políticas e pessoais associadas a uma catástrofe. A história da peça centra-se em três personagens que se sentem abandonadas e alienadas pelo sistema e pelo Governo, sem qualquer tipo de apoio social, vivendo exclusivamente das suas terras e das suas plantações. “O que distingue os humanos de tudo o resto é a ideia de pertencermos a uma comunidade", afirmou.

O espectáculo "Coisas Que Ardem Facilmente" foi desenvolvido no âmbito do projecto "Stronger Peripheries: A Southern Coalition (Tandem “Work and Happiness”)" e cofinanciado pelo programa Europa Criativa da União Europeia, em coprodução com a Artemrede/município de Santarém. Vedrana Klepica (Croácia) é escritora e encenadora. O seu trabalho centra-se sobretudo em temas de classe, privilégio e patriarcado, e é influenciado pelo documentário, teatro pós-dramático e por uma abordagem interdisciplinar à criação.