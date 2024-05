Ferreira do Zêzere recebe primeiro Festival de Dança e Artes Performativas

A aldeia de Pias, em Ferreira do Zêzere, vai receber nos dias 7 e 8 de Junho a primeira edição do Arado - Festival de Dança e Artes Performativas, em programa que privilegia a criação em paisagem rural. Organizado pela Madrasta Dance, associação cultural que desenvolve projectos na área da “dança contemporânea e cruzamento disciplinar, com foco na música experimental e vídeo”, o evento vai contar ao longo dos dois dias com música, dança, conversas e outras actividades no âmbito da “criação, colaboração e investigação artística”.

Em declarações à Lusa, Clara Marchana, da organização, destacou um programa recheado de propostas em ambiente rural que visam a “democratização cultural”, tendo afirmado que “o grande desafio” da primeira edição do Arado é o de “abrir caminhos e ofertas diferenciadoras no território ao nível das artes performativas”, incluindo residências artísticas. A organização indica que o festival, que “pretende ser anual”, apresenta nesta primeira edição um “carácter híbrido, que explora a dança como paisagem e diálogo, reinventando a realidade e corporizando a mesma, no lavrar de uma constante sementeira, acerca das novas possibilidades de habitar o corpo e a vida”.

O festival vai decorrer na aldeia de Pias, no espaço sede da Casa Artística e Rural da Madrasta Dance (CARMA) e na paisagem rural circundante, “em modo site-specific”, ou seja, com as obras a serem criadas de acordo com o ambiente e o espaço, e em que os elementos dialogam com o meio circundante, incorporando-o ou transformando-o, reflectindo uma das tendências da produção contemporânea.

A Madrasta Dance, criada enquanto companhia de dança em 2018, em Sintra, “mudou-se em 2023 da cidade para o interior”, nomeadamente para Pias, em Ferreira do Zêzere, o que conferiu ao projecto “novos estímulos”, que conduziram à organização do ARADO - Festival de Dança e Artes Performativas, juntando coreógrafos e bailarinos.