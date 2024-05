Materiais Diversos suspende actividade no Cartaxo ao fim de 11 anos de trabalho

Associação cultural diz que vai deixar de desenvolver actividades no Cartaxo por falta de resposta da câmara municipal. Presidente do município afirma que não há ruptura e que se trata apenas de uma “pausa”.

A associação cultural sem fins lucrativos Materiais Diversos anunciou que vai deixar de operar no Cartaxo após 11 anos de actividade “por falta de resposta” da câmara municipal sobre a continuidade da parceria entre ambas. Num comunicado, a associação refere que vai deixar de programar e desenvolver actividades junto da comunidade do Cartaxo “por falta de resposta da câmara municipal sobre a continuidade da parceria”. “Na expectativa de dar continuidade a uma colaboração com 11 anos, a Materiais Diversos contactou sucessivamente o executivo do Cartaxo (…) sem ter obtido resposta”, indicou a associação. A Materiais Diversos disse ainda que, “nas várias tentativas” de contacto que fez com a câmara disponibilizou, “como habitualmente, toda a documentação de suporte (…) bem como uma visão estratégica para o biénio 2024/25”.

